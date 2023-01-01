TEMAD üyelerinden insansız hava aracı üreticisi Baykar'a destek
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar'a destek verdi.
16:46 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
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Baykar şirketi önünde toplanan dernek üyeleri adına konuşan Genel Başkan Hamza Dürgen, Baykar'a yönelik eleştirileri protesto etmek ve milli değerleri korumak için bir araya geldiklerini söyledi.
Eleştirilerle asıl hedefin, sağlam temeller üzerine oturtulan Türk savunma sanayisi olduğunu vurgulayan
Dürgen, milli güç ve değişen dengelerin bazı odakları rahatsız etmeye başladığının altını çizdi.
Dürgen, şunları kaydetti:
"Dünya gıpta ile takip ederken, terörle mücadelemizin omurgası, göz bebeğimiz, milli değerimiz savunma sanayimizin iç siyasetin hedefine konulmak istenmesi, en hafif tabiriyle siyasi hezeyandır. İhracat üzerinden sağladığı milli ekonomik değer bir kenara bırakılsa bile bu sanayinin sunduğu imkanlar ortadadır. Bundan rahatsızlık duyan dış mihrakların olması tabiidir. Ancak, rahatsızlık duyduğunu beyan eden vatan evlatlarının olması üzücü ve endişe vericidir."
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