Ekonomi Temassız ticaret ilaç oldu İhracat yeniden canlanacak, kapılar 24 saat çalışacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temassız ticaret ilaç oldu: İhracat yeniden canlanacak, kapılar 24 saat çalışacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temassız ticaretle ihracatı yeniden canlandıracaklarını söyledi. Pekcan, “Rakamlardaki revizeleri kontrol altına alabileceğiz. Orta Asya’ya açılan kapımızı İran’dan Gürcistan’a kaydırdık. Kapılar 24 saat çalışıyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesini de artıracak güçteyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhsar Pekcan
Ruhsar Pekcan

Koronavirüs etkileriyle mücadele için alınan son önlemler ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayında ihracatta bir gerileme beklediğini açıkladı. Hedefler ve revizeler hakkında konuşabilmek için pandeminin dünyada kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çeken Bakan Pekcan, “Martta ihracatta yüzde 17 düşüş bekliyoruz. Ama attığımız adımlar ve temassız ticaretle ihracatı yeniden canlandırmak mümkün. Mart’ta İran’a ihracatımız yüzde 82 azaldı, Irak’ta azalış yüzde 55-60’lardaydı temassız ticaretle biraz toparladık yüzde 48’lere geriledik” dedi.

HIZLI KARAR ALINIYOR

Bakan Pekcan, önceki günlerde gerçekleştirilen G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda Kovid-19’un ekonomiye etkilerinin masaya yatırıldığını aktardı. Pekcan, “Söz konusu toplantıda, Türkiye’nin “temassız ticaret” çözümünü anlattık ve bu çok ilgi gördü. Hudut kapıları kapandığında ticaret yapmaktan vazgeçmedik ve “temassız dış ticaret” yöntemiyle ihracat ve ithalata devam ettik. Tampon bölgelerin bulunduğu alanlarda şoför, dorse ve konteyner değişimi ile sorunların üstesinden geldik. Tampon bölgenin bulunmadığı İran ile ticarette de demir yolu çözümünü geliştirdik. Orta Asya’ya açılan kapımızı İran’dan Gürcistan’a kaydırdık. Aynı zamanda da Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda şu anda 40 vagonlu bir tren çalışıyor, bunu iki trene çıkarabilecek durumdayız” bilgisini verdi. Üreticileri ve ihracatçıları demir yolu imkanlarını kullanmaya davet eden Pakan Pekcan, Kapıkule’den Avrupa’ya demir yolu hattı olduğunu, burada da yılda 35 bin 800 vagon çıkışını 50 bin vagona çıkarabilecek durumda olduklarını aktardı.

FIRSATÇI DEŞİFRE EDİLECEK

  • Maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğumuza da dikkat çeken Bakan Pekcan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üretim kapasitesini iki katına çıkarabilecek durumdayız. E-ticaret ve kargo teslimatı konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Fırsatçı firmaları da afişe edeceğiz. 281 firmanın 191’ine fahiş fiyat cezası kesildi. Bugün Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararı web sitemizde firma isimleriyle beraber yayınlanacak. 6 bin 558 firmadan savunması ve yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan’daki Reklam Kurulu toplantısında değerlendirilecek.”

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