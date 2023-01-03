Temizliğin ve lansmanların superstar’ı Asperox

Global pazar araştırma şirketi Nielsen, bulunduğu kategoriyi farklılaştıran, toplam pazarı büyüten, pazar payını istikrarlı bir şekilde artıran markaları seçtiği “Çığır Açan İnovasyonlar” raporunu yayınladı. 10 yılı aşkın süredir markaların inovasyon ve küresel başarısının tanınmasında altın standart olarak kabul edilen bu raporda, gıdadan kişisel bakıma Türkiye’den 15 marka yer aldı. 20 binden fazla ürünün lansmanının yapıldığı 2022 yılında, Beyaz Kağıt’ın kategori lideri markası Asperox, halk arasında adeta efsane haline gelen “Sarı Güç” lansmanı ile araştırmanın en değerli ödülü “SuperStar”a layık görüldü. Böylece Asperox, başarısını kanıtlayan ödüllere bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’deki inovatif markalar listesine de adını yazdırmış oldu.

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Türkiye’de hanelere en çok giren temizlik ürünü: Asperox

Ev temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Beyaz Kağıt’ın lider markası Asperox Sarı Güç, piyasaya çıkışından yaklaşık 1 yıl sonra başlattığı 360 derece lansmanı ve pazarlama iletişimiyle ürün entegrasyonlarında tüketiciye ilk kez yeni kullanım alanları sundu. Pazarı 2 kat büyüten Sarı Güç, yüzde 53 pazar payıyla açık ara lider marka oldu. Bugün Türkiye’de her iki evden birinde “Asperox” kullanılıyor.

“Asperox, pazarı da büyüttü”

“Çığır Açan İnovasyonlar” araştırmasında tüm kategoriler içinde en başarılı lansman seçilmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Beyaz Kâğıt Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, “Başarı için iyi ve farklı bir fikre, iyi bir ürüne ve iyi bir iletişim stratejisine sahip olmak gerekir. Asperox Sarı Güç, çok kısa sürede hepsini birden başardı. Ezber bozan formülü sayesinde temizliğin süresini kısaltıp sonucu mükemmel kılmayı hedeflerken, farklı tasarıma sahip neon sarısı şişesi, transparan rengi, ulaşılabilir fiyat algısıyla da gönülleri kazanarak zorlu bir kategorinin lideri oldu. Sadece markayı değil, pazarı da büyüttü. Hızlı tüketim ürünleri alanında inovasyon ve küresel başarının tanınmasında altın standart olarak kabul edilen bu ödül bizim için çok özel. Aperox hem lansmanların hem temizlik kategorisinin hem de hanelerin SuperStar’ı oldu. Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm Beyaz Kağıt ailesine ve değerli iş ortaklarımıza teşekkürler” dedi.

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