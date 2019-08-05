Ekonomi Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Haber Merkezi AA
Temmuz ayının zam şampiyonu yurt içi turları oldu.
Temmuz ayının zam şampiyonu yurt içi turları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12,74 ile genç odası takımı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 12,43 ile yemek odası takımı, yüzde 12,04 ile tek kişilik yatak, yüzde 11,81 ile bira, yüzde 11,67 ile toz şeker, yüzde 11,41 ile oturma odası takımı, yüzde 10,88 ile benzinli otomobil ve yüzde 10,55 ile dizel otomobil yer aldı.

EN ÇOK KARPUZ UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates, yüzde 7,38 ile çocuk için elbise ve yüzde 7,06 ile tavuk eti takip etti.

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