Ekonomi Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor.
Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.

Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor
TEKNOLOJİ
Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor

İlk kamikaze mini İHA KARGU-2'nın teslimatı gerçekleştirildi
TEKNOLOJİ
İlk kamikaze mini İHA KARGU-2'nın teslimatı gerçekleştirildi

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