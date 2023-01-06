Ekonomi TESKten dükkan kira artışları için sınır talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten dükkan kira artışları için sınır talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranının konutlardaki gibi sınırlandırılmasını talep etti.

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Haber Merkezi AA
TESKten dükkan kira artışları için sınır talebi
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, dükkan ve iş yeri kira artış oranlarının esnafın belini büktüğünü belirtti.

Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.

Esnafın artık dükkan kiralarındaki artışı kaldıramayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri kiraları belli bir süre sabitlenmeli. Bir tarafta elektrik, doğal gaz faturaları, diğer tarafta iş yeri kiraları. Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, kantin kiralarını yüzde 25 oranıyla sınırlandırdı, fiyatların yükselmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve vakıf iş yerleri için de bu uygulanırsa esnaf rahat eder."

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