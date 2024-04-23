Tesla Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Tesla'dan yapılan açıklamada, elektrikli otomobiller için şu anda küresel olarak zayıflayan talebin Tesla'yı da zorluklarla karşı karşıya bıraktığı belirtildi.
Gönüllü işten çıkarmalar için Almanya'daki giga fabrikasının iş konseyi ile görüşmeler yapıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.
Tesla'nın Gruenheide tesisinde 12 binden fazla kişi çalışıyor. Geçen hafta da fabrikanın yaklaşık 300 geçici işçisiyle yollarını ayıracağı açıklanmıştı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bu ay küresel iş gücünde yaklaşık yüzde 10 azaltma yapacağını duyurmuştu.
Tesla'nın satışları ilk çeyrekte 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü
Tesla'nın ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını da bugün açıklaması bekleniyor.