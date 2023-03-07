Tesla binlerce otomobilini geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), gevşek bir koltuk çerçevesi cıvatasının emniyet kemeri sistemi performansını düşürebileceğini ve bir çarpışma sırasında yaralanma risklerini artırabileceğini söyledi. Tesla, NHTSA'ya aralık ayından bu yana bu koşullarla ilgili olabilecek beş garanti talebi belirlediğini söyledi. Tesla, geri çağırma sorunuyla ilgili olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığını da rapor etti.