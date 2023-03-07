|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Tesla binlerce otomobilini geri çağırıyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, gevşek cıvatalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 bin 470 adet Model Y aracını geri çağırma kararı aldı.

10:07 . 7/03/2023 Salı
Diğer
Elon Musk

Elon Musk

Tesla, ikinci sıra koltuk arkalığı çerçevelerini sabitleyen cıvataların güvenli bir şekilde sıkılmamış olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 bin 470 Model Y aracını geri çağırdığını söyledi. Söz konusu geri çağırmadan, 2022-2023 model Tesla Model Y araçlarının etkilendiği belirtildi.

EMNİYET KEMERİ ETKİLİYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), gevşek bir koltuk çerçevesi cıvatasının emniyet kemeri sistemi performansını düşürebileceğini ve bir çarpışma sırasında yaralanma risklerini artırabileceğini söyledi. Tesla, NHTSA'ya aralık ayından bu yana bu koşullarla ilgili olabilecek beş garanti talebi belirlediğini söyledi. Tesla, geri çağırma sorunuyla ilgili olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığını da rapor etti.




#tesla
#elon musk
#abd
1 saat önce
default-profile-img
Tesla binlerce otomobilini geri çağırıyor
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama
Devlet Bahçeli'den masaya tekrar oturan Akşener'e: Bir kere satan yine satar!
EYT'lilere ‘8 Kod’ uyarısı: Kıdem tazminatınız yanabilir.
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.