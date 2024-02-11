Tesla indirimlerine devam ediyor: Bu sefer geçici süreli

Daha önce Çin'de ve Avrupa'da indirime giden ve rakipleri tarafından eleştirilen Tesla, bu kez ABD fiyatlarını düşürdü.





Tesla internet sitesinden yapılan duyuruda, Model Y'nin RWD ve Uzun Menzilli versiyonlarının fiyatlarında 29 Şubat'a kadar indirime gidileceği ve bu fiyatların 1 Mart'tan itibaren bin dolar veya daha fazla artacağı belirtildi.





Model Y arkadan çekişli ve Model Y Uzun Menzilli versiyonları ABD'de 1000 dolar düşürülerek, 42 bin 990 dolar ve 47 bin 990 dolara indi.





Duyuruya göre Model Y Performance versiyonunun ve diğer modellerin fiyatları değişmedi.





Çin Almanya'da da indirim yaptı





Tesla, Çin'in ardından Almanya'da da fiyat indirimine gitmişti. Tesla'nın uyguladığı bu indirimler, rakipleri üzerinde baskı yaratma atağı olarak görülüyor.





2024'te daha yavaş bir büyüme öngörüyor





Tesla'dan yapılan açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu nedenle bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu.





Açıklamada ayrıca, "Uzun bir süre boyunca pek çok kişi elektrikli araçların sürdürülebilirliğinden şüphe duyuyordu. Bugün gezegendeki en çok satan araç elektrikli araçlar." ifadeleri yer aldı.



