Tesla'nın Çin'de kuracağı fabrikaya inşaat izni verildi: Batarya üretimi yapacak

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretimde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 artış sağlayan otomobil üretimi ise 300 bin 109 adede ulaştı.