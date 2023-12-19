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Ekonomi

Tesla'nın işçilerine yaptığı zam oranı belli oldu

Yeni yıl yaklaşırken büyük şirketlerin maaşlara yapacağı zam oranları da yavaş yavaş netleşiyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, 2023 itibariyle saatlik çalışanların ücretlerini yüzde 10 oranında artırdığını açıkladı.

Haber Merkezi
10:12 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:09 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Tesla yeni yılla birlikte fabrikada çalışan işçilerine yapacağı zam oranını açıkladı.
Tesla yeni yılla birlikte fabrikada çalışan işçilerine yapacağı zam oranını açıkladı.

Tesla yeni yılda fabrikada çalışan personeline yapacağı zam oranını açıkladı. Nevada'daki batarya fabrikasında çalışan işçilerin Ocak ayından itibaren bazı saatlik çalışanların ücretlerinde yüzde 10 oranında artışa gidildiği duyuruldu.

Böylece Tesla en düşük saatlik çalışma ücretini
20 dolardan 22 dolara
, en yükseği ise
30.65 dolarda 34.50 dolara
çıkaracak.
Tesla işçilerine yüzde 10 zam yaptığını açıkladı.

TESLA'DA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ NE KADAR KAZANIYOR?

Tesla'da 40 saat çalışan fabrika işçisi en düşük aylık
880 dolar (25 bin 500 lira)
en yüksek de
1380 dolar (40 bin lira)
kazanıyor.



#Tesla
#Maaş
#Zam
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