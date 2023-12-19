Tesla yeni yılla birlikte fabrikada çalışan işçilerine yapacağı zam oranını açıkladı.
Tesla yeni yılda fabrikada çalışan personeline yapacağı zam oranını açıkladı. Nevada'daki batarya fabrikasında çalışan işçilerin Ocak ayından itibaren bazı saatlik çalışanların ücretlerinde yüzde 10 oranında artışa gidildiği duyuruldu.
Böylece Tesla en düşük saatlik çalışma ücretini
20 dolardan 22 dolara
, en yükseği ise
30.65 dolarda 34.50 dolara
çıkaracak.
TESLA'DA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ NE KADAR KAZANIYOR?
TESLA'DA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ NE KADAR KAZANIYOR?
Tesla'da 40 saat çalışan fabrika işçisi en düşük aylık
880 dolar (25 bin 500 lira)
en yüksek de
1380 dolar (40 bin lira)
kazanıyor.
#Tesla
#Maaş
#Zam
2 saat önce