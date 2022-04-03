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Ekonomi Teşvikle 81 ile şarj istasyonu Lisans alan 6 ayda 50 şarj ünitesi kuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teşvikle 81 ile şarj istasyonu: Lisans alan 6 ayda 50 şarj ünitesi kuracak

81 ilde bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık desteğin ardından şarj istasyonlarının kurulma esasları belirlendi. Şarj istasyonu kuran işletmeci, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi kuracak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Teşvikle 81 ile şarj istasyonu: Lisans alan 6 ayda 50 şarj ünitesi kuracak
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İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında elektrikli araçların sayısı artarken Türkiye'de de elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hızlı şarj istasyonu yatırımı yapanların yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı.

  • 81 ilde bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık desteğin ardından şarj istasyonlarının kurulma esasları belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliği yürürlüğe girdi.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ LİSANS ALAMAYACAK

Şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Bu lisans hiçbir şekilde devredilemeyecek. Ayrıca, elektrik piyasasında faaliyet gösteren ve tarifesi düzenlemeye tabi olan lisans sahibi tüzel kişiler, şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunamayacak ve şarj hizmeti sunamayacak.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
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Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmeler ile kamu araştırma enstitümerkezlerinin AR-GE ve yenilik projelerifaaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlarına, öz kaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara, proje bedelinin yüzde 60'ına ve 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.
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Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.
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İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25'ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek.
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Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de destekleme kapsamına dahil edildi.
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Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.
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Bu projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacak.
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Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınaan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama, kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.
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Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Nasıl Yapılır? <br><br>Elektrikli araçlar, gaz salınımı yapmadığı için çevre dostudur. Gürültüsüz çalışır ve çevrede gürültü kirliliği oluşumunu önler. Türkiye’de isteyen firmalar ve kişiler, elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşarak şarj istasyonu kurulumu yapabiliyor.
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İstenilen tüm prosedürleri tamamlayanlar, şarj istasyonu kurulumu yaparak hizmet vermeye başlıyor. İstenilen her noktaya şarj istasyonu kurulumu yapılabiliyor. Daha az enerji maliyeti için güneş panelli sistemler tercih ediliyor. Şarj istasyonlarında ödemeler önden alınıyor ve ödeme yapıldığı kadar enerji veriliyor. Sürücü kendisi soketi takarak aracın şarj edilmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde daha az personelle en iyi hizmet verilebiliyor.
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Elektrikli Şarj istasyonu kurulumu yapabilmek için istenen şartlar şunlardır;<br><br>Kurulum yapacak şirketin kar amacı gütmemesi,<br>Ön lisans ya da lisans sahibi olmak,<br>Şarj istasyonu kurulum ile ilgili dağıtım şirketlerine bilgi verilmeli,<br>Elektrik tedarik lisansına sahip şirketler elektrik satabilir,<br>İstasyon işletmesiyle ilgili her türlü değişiklik dağıtım şirketine bildirilir.
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Elektrikli araç şarj istasyonları için devlet desteği
Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Peki Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu nasıl yapılır? Elektrikli araç şarj kurulumu için istenen şartlar neler? Elektrikli araç şark kurulumu için devlet desteği nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde...

49 YILLIĞINA LİSANS

  • Şarj istasyonu kurulması için lisans en fazla 49 yıllığına verilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

EN AZ 5 FARKLI İLÇEDE KURULUM ŞARTI

Şarj ağı kurmak isteyen işletmeci lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi kuracak. En az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak. Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarı da 4 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Şarj istasyonu ihtiyacı artıyor
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Şarj istasyonu ihtiyacı artıyor
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