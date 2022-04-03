Teşvikle 81 ile şarj istasyonu: Lisans alan 6 ayda 50 şarj ünitesi kuracak
81 ilde bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık desteğin ardından şarj istasyonlarının kurulma esasları belirlendi. Şarj istasyonu kuran işletmeci, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi kuracak.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında elektrikli araçların sayısı artarken Türkiye'de de elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hızlı şarj istasyonu yatırımı yapanların yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı.
81 ilde bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık desteğin ardından şarj istasyonlarının kurulma esasları belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliği yürürlüğe girdi.
ELEKTRİK ŞİRKETLERİ LİSANS ALAMAYACAK
Şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Bu lisans hiçbir şekilde devredilemeyecek. Ayrıca, elektrik piyasasında faaliyet gösteren ve tarifesi düzenlemeye tabi olan lisans sahibi tüzel kişiler, şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunamayacak ve şarj hizmeti sunamayacak.
Şarj istasyonu kurulması için lisans en fazla 49 yıllığına verilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.
EN AZ 5 FARKLI İLÇEDE KURULUM ŞARTI
Şarj ağı kurmak isteyen işletmeci lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi kuracak. En az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak. Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarı da 4 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.