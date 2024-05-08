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Ekonomi

THK'nın 'Ateş Kuşları': Operasyonlara hazır hale getirildiler

Türk Hava Kurumu (THK) ait CL-215 tipi söndürme uçakları, Bodrum-Milas Havaalanına konuşlandırıldı. Uçakların yangın ihbarlarına karşı operasyona hazır hale getirildiği aktarıldı.

11:37 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Kurumu (THK) ait ve kamuoyunda Ateş Kuşları olarak bilinen CL-215 tipi söndürme uçakları, Bodrum-Milas Havaalanına konuşlandı. THK'dan yapılan açıklamada dört uçağın bakımlarının tamamlandığı ve yangın ihbarları halinde operasyona hazır oldukları belirtildi.


Önceki gün Ankara Etimesgut’taki yerleşkeden havalanan iki adet söndürme uçağı olası yangın durumunda bölgede faaliyet gösterecek. Aktif diğer iki uçağın ise Mayıs ayı içinde bölgede olacağı ifade edildi.

THK tarafından yapılan açıklamada, "Aktif halde yangın operasyonlarına hazır olan iki söndürme uçağımız kontrolleri ve bakımlarının tamamlanmasının ardından, önceki gün Milas meydanına intikal etmiş olup çıkabilecek orman yangını ihbarlarına talep edildiğinde müdahale edilebilecektir. Ayrıca 13-15 Mayıs tarihleri arasında ise Milas'ta bulunan iki uçağın Orman Genel Müdürlüğü tarafından kabul işlemleri yapılması planlanmıştır. Mayıs ayı içinde diğer iki söndürme uçağımız da Bodrum-Milas Havalimanı’nda konuşlanması planlanmış ve yangın bölgelerinde 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" denildi.




#Ateş Kuşları
#THK
#yangın
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