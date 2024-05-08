THK'nın 'Ateş Kuşları': Operasyonlara hazır hale getirildiler

Türk Hava Kurumu (THK) ait ve kamuoyunda Ateş Kuşları olarak bilinen CL-215 tipi söndürme uçakları, Bodrum-Milas Havaalanına konuşlandı. THK'dan yapılan açıklamada dört uçağın bakımlarının tamamlandığı ve yangın ihbarları halinde operasyona hazır oldukları belirtildi.

THK tarafından yapılan açıklamada, "Aktif halde yangın operasyonlarına hazır olan iki söndürme uçağımız kontrolleri ve bakımlarının tamamlanmasının ardından, önceki gün Milas meydanına intikal etmiş olup çıkabilecek orman yangını ihbarlarına talep edildiğinde müdahale edilebilecektir. Ayrıca 13-15 Mayıs tarihleri arasında ise Milas'ta bulunan iki uçağın Orman Genel Müdürlüğü tarafından kabul işlemleri yapılması planlanmıştır. Mayıs ayı içinde diğer iki söndürme uçağımız da Bodrum-Milas Havalimanı’nda konuşlanması planlanmış ve yangın bölgelerinde 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" denildi.