Ekonomi Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerin Türkiyeye iadesine karar verildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi
Faruk Fatih Özer

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada nihai karar verildi.

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini kabul etti.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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