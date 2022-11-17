Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Yusuf Dinç: Doların rezerv para özelliğini kaybetmesi an meselesi

Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç, TVNET'in Para Politik programında ekonomi gündemine ilişkin konuştu. Doların rezerv para özelliğini koruyup koruyamayacağı konusunun küçük bir sıralama meselesi olduğunu öne süren Doç. Dr. Dinç, 'Şu anda Amerika dünyanın birinci ekonomisi, ikinci olduğu gün bütün denklem değişir.' ifadelerini kullandı.