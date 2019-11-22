THY, 2 Haziran 2020'den itibaren Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi unvanına sahip THY'nin Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada,
2 Haziran 2020 itibariyle, Cenevre Havaalanı ve Antalya Havaalanı arasında salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.
Söz konusu uçuşların yurt dışında yaşayan gurbetçilere memleket ziyaretlerinde de kolaylıklar sağlayacağı vurgulandı.
Açıklamada, karşılıklı düzenlenecek seferler ile THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimini yaşayacak olan yolcuların 30 kiloya kadar olan bagajlarını ücretsiz taşıyabilecekleri ifade edildi.
İki şehir arasında gerçekleştirilecek seferlerin ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.
FOTOĞRAF 6
Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Kibar Holding şirketlerinin ortak girişimi ile kurulmuş olan TSI tarafından üretilen 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip Epianka model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing’in Türk Hava Yolları için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek teslim edildi.
Epianka, ekonomi sınıfı koltuklara yeni bir anlayış getirerek lider havayolları için en iyi çözümlerden biri haline geliyor. Koltuk aynı zamanda konfor ve pratikliğin anlamını değiştirerek, uçuş eğlence sistemi için 11,6 inçlik modern ekranlar sunuyor. TSI Aviation Seats, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomi sınıfında kullanılan dünyadaki en büyük ekrana (13,3”) sahip koltukların teslimatını da yapmaya başlayacak.
YERLİ KOLTUKLA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR: Epianka, 2018’de A321neo ve B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019’un 3. çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak. Kibar Holding ve Türk Hava Yolları’nın ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. yerli tedarikçilerine verdiği destek ile dışa bağımlılığı azaltmaktadır.
Toplamda 140 kişiye ulaşan ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Utah, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerinde tasarım, mühendislik, üretim ve AR-GE faaliyetlerini sürdüren TSI Uçak Koltuk Üretim, Türk Hava Yolları’nın satın aldığı uçakların koltuklarını Boeing’e sektör ortalamasından 8 ay daha erken teslim ederek büyük başarıya imza attı.
THY'DEN 400 UÇAK İÇİN SİPARİŞ ALINDI: Türk Hava Yolları’ndan yaklaşık 400 adet uçak için koltuk siparişi alan ayrıca Freebird Havayolları, Azerbaycan Havayolları, Nordavia Havayolları ve Nordwind Havayolları ile anlaşmaları bulunan TSI; halihazırda 121 adet uçağın siparişini tamamlayarak koltuk teslimatlarını gerçekleştirdi.
THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor
THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor
Türk Hava Yolları'nın filosuna kattığı yeni Boeing B787-9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. tarafından üretildi. 5'i opsiyonlu toplamda 30 adet Dreamliner siparişi bulunan Türk Hava Yolları'nın tüm bu uçaklarında TSI tarafından üretilen yerli ve milli Epianka model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.
FOTOĞRAF 18
Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı.
Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor.
Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı.
Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı’nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı.
LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU: Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu.
Büyük taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı’nda 6 bin metrekarelik bir alanda yolculara hizmet veren CİP Lounge, İstanbul Havalimanı’nda daha da büyüyerek 9 bin 580 metrekareye ulaştı.
5 yıldızlı otelleri aratmayacak özellikte tasarlanan özel yolcu salonunda sinema, kütüphane, müze, çocuk oyun alanı, golf, geleneksel kahve barı ve çay bahçesi gibi birçok özellik bulunuyor.
Özellikle transit yolcuların bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak rahatlıkla dinlenebilmeleri için yolcu salonunda 24 adet süit, 24 adet de duş kabini oluşturuldu.
Salonda bekleyen yolcular ihtiyaç halinde THY tarafından oluşturulan toplam 6 tane bulunan toplantı odalarında da özel toplantılarını gerçekleştirebilecek.
TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL TATLARI DÜNYA VATANDAŞLARINA İKRAM EDİLİYOR: Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarına yakın coğrafi konumunun da avantajıyla bölgenin küresel ölçekteki aktarma merkezi olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, burayı kullanacak dünya vatandaşlarına Türkiye’nin geleneksel lezzetleri de ikram edilmeye başlandı.
Ege yöresinin zeytinyağlı yemeklerinin yanı sıra yolculara, Kayseri mantısı, kuru fasulye, patlıcan musakka, sarma gibi yemekler de ikram ediliyor.
Ayrıca yolcular baklava ve kadayıf gibi Türk tatlılarından da tadabiliyor.
KONTUARA GELEN YOLCULAR BİLE İŞLEMLERİNİ OTURARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR: İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte Türk Hava Yolları tarafından devreye alınan bir diğer hizmet noktası da Businnes Class yolcular için oluşturulan Check-in kontuarı.
Biletlerini almak için kontuara gelen yolcular, bilet işlemlerini görevlilerin bulunduğu bankoların önündeki koltuklara oturarak ayakta beklemeden gerçekleştirebiliyor.
Aynı şekilde yolcular, kontuar adası içerisine konulan koltuklara da oturarak dinlenebiliyor.
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.