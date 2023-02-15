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Ekonomi

THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurtiçi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurtdışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

08:28 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirmede bulundu.


Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.




#THY
#Türk Hava Yolları
#Bilet
#Deprem
2 gün önce
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THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir
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