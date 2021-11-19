THY aralıkta yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Bakan Elvan: Orta ve uzun vadede cari açık problemini çözeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cari açık konusundaki değerlendirmelere cevap veren Bakan Elvan, 'Bizim temel yaklaşımımız, orta ve uzun vadede Türkiye'nin yapısal cari açık problemini çözmek. Bizim çalışmalarımız bu yönde.' dedi.