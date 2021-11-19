Ekonomi THY aralıkta yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY aralıkta yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), aralık ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
THY aralıkta yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
Arşiv

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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