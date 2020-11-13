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TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY bilet uyarısı: 65 yaş ve üzeri yolcularla iade edilecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY), seyahatlerini gerçekleştiremeyecek bu yolcular için bilet iadesi yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Ancak vatandaşların tedbirleri hiçe sayması nedeniyle son haftalarda ölü ve vaka sayısında artış yaşanıyor. Özellikle riskli gruptaki 65 yaş üstü büyüklerimiz için tehlike saçıyor. Yetkililer, bazı illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verdi.

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Ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade

Bu kararın ardından Türk Hava Yolları (THY), seyahatlerini gerçekleştiremeyecek bu yolcular için bilet iadesi yapılacağını açıkladı. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yolcularımıza getirilen sokağa çıkma istinaden sokağa çıkma kısıtı getirilen şehirlere varışlı çıkışlı olarak bileti düzenlenen ve kısıtlama nedeniyle seyahatini gerçekleştiremeyecek olan yolculara verilen ilave haklar. 65 yaş ve üzeriyseniz; 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış, 10 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri kısıtının geçerli olduğu şehirlere gerçekleşecek Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleriniz için bilet iadesi yapabilirsiniz. Diğer haklarınız orijinal bilet kuralları ve mevcut yayınlar çerçevesince uygulanacaktır. İade talepleri, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yolcuların iade işlemleri aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ve inerline uçuşlar için ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılır" denildi.

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