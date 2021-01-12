Ekonomi THY duyurdu Yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY duyurdu: Yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim

Türk Hava Yolları'ndan 13 ve 15 Ocak tarihleri arasında yurt dışı uçuşlarına bilet alacak yolcular yüzde 40 indirimden yararlanacak. Yolcular, indirimli olarak satın aldıkları biletleri 1 Nisan-31 Aralık 2021 tarihleri arasında kullanabilecek.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kampanya ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Türk Hava Yolları yaklaşan güzel günlerde dünyayı yeniden keşfetmek isteyen misafirleri için yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları’nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek. Bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular

13 – 15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan

31 Aralık 2021tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler. Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi’an)varışlı/çıkışlı noktalar kampanya kapsamında değildir" denildi.

THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye’nin her yeri 99 TL
EKONOMİ
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye’nin her yeri 99 TL

THY’den yeni kampanya: 100 TL
EKONOMİ
THY’den yeni kampanya: 100 TL

THY'den öğrencilere özel kampanyalar: Sadece yurt içi değil yurt dışına da gidebilecekler
EKONOMİ
THY'den öğrencilere özel kampanyalar: Sadece yurt içi değil yurt dışına da gidebilecekler

Abone Ol Google News
Kumar oynarken yakalandılar

Kumar oynarken yakalandılar

​Berberdeki gizli kapıdan lokale gidiyorlardı.
DEAŞlı terörist yakalandı

DEAŞ'lı terörist yakalandı

​Sultanahmet ve Suruç saldırılarında patlayıcı temin etmişti.
Ülkemizin meşru menfaatlerini koruyoruz

​Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri toplantısında konuşuyor.

Bilge Çocuk'tan<br>özel sayı

Bilge Çocuk'tan
özel sayı

​Görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazırlandı.

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.