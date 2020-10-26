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Ekonomi THYden yeni kampanya 100 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY’den yeni kampanya: 100 TL

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda yolcular tarifeli iç hat uçuşlarında 99.99 TL’ye uçabilecek.

Haber Merkezi İHA
Yolcular tarifeli iç hat uçuşlarında 99.99 TL’ye uçabilecek.
Yolcular tarifeli iç hat uçuşlarında 99.99 TL’ye uçabilecek.

Türk Hava Yolları, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda tarifeli iç hat yolcu uçuşlarında yeni bir kampanya başlatıldığını açıkladı.

  • Kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.

99 liradan başlayan fiyatlar

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, “Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye’nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 26 ve 27 Ekim’de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları’nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!” denildi.

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