Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor

Türk Hava Yolları (THY) filosuna 25 Haziran'dan itibaren ilk kez katılacak 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar ile gelecek yıl mart ayından itibaren filoya dahil olacak Airbus 350 tipi uçaklar için pilot arıyor.

Haber Merkezi DHA
THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı ise 8 temmuz da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak.
THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı ise 8 temmuz da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak.

Türk Hava Yolları filosuna, 25 adet kesin, 5 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 30 Airbus 350-900 uçağı; 25 adeti kesin 5 adeti de opsiyonlu olmak üzere de 30 adet Boeing 787-9 uçağı filosuna katacak. THY filosuna 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi ilk uçak 25 Haziran'da katılacak. Bu yıl Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya dahil olacak.

THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı ise 8 temmuz da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak. 2020 yılından itibaren filodaki yerini alacak THY'nin Airbus 350'lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl mart ayı olacak.

Filoya ilk kez katılacak olan uçaklar için pilot arıyor

THY filosuna ilk kez katılacak olan iki uçak tipi için pilot arıyor. THY Boeing 787 ile Airbus 350 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot arayışıyla ilgili yayınladığı ilana başvurular da devam ediyor. Bu ilanların dışında THY'nin kendi pilot aday adayını yetiştirmek için yayınladığı ilanda dahil filodaki diğer uçak tipleri içinde pilot alım ilanları var.Bu ilanlara da başvurular devam ediyor.11 pilot alım ilanı yayınlayan THY'nin, Boeing 777, Airbus 330, Boeing 737, Airbus 320 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot alım ilanlarına başvurular sürüyor.THY ayrıca Simülatör Uçuş Öğretmeni de arıyor.
THY'nin Boeing 787 tipi uçaklar için aradığı kaptan pilot şartlar şöyle:
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak.
-En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)

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THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor.


Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
-Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
THY'nin Boeing 787 tipi uçaklar için aradığı tecrrübeli ikinci pilot şartları şöyle:
Genel Nitelikler
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak


-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)
Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
Airbus 350 tipi uçaklar için aranan kaptan pilot ilanı şöyle:
Genel Nitelikler
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak
-En az 7.000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)
Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak
Airbus 350 tipi uçaklar için aranan tecrübeli ikinci pilot ilanı şöyle:
Genel Nitelikler
-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
-01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak
-En az lise mezunu olmak
-Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
-Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
-Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
Teknik Nitelikler
-ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
-A350 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak
-27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1.500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
-Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)
-Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak
Sağlık Şartları
-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)
Yabancı Dil Şartı
-THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
Diğer Şartlar
Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

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