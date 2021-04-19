Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupada liderliğini sürdürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. Pegasus Hava Yolları ise 267 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupada liderliğini sürdürdü
THY, Avrupalı rakiplerini yine geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 12-18 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 363 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 358 uçuşla Air France, 4. sırasında 320 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 286 uçuşla Wideore, 6. sırasında ise 283 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı. Pegasus Havayolları ise günlük 267 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

AA

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 36,3 oranında kaldığı ve toplamda 76 bin 27 uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

Avrupa'nın en iyilerini geride bıraktı: DHMİ hava trafik kontrol hizmetinde birinci oldu
GÜNDEM
Avrupa'nın en iyilerini geride bıraktı: DHMİ hava trafik kontrol hizmetinde birinci oldu

THY 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu
EKONOMİ
THY 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu

Türk Hava Yolları'ndan seyahat açıklaması
KORONAVİRÜS
Türk Hava Yolları'ndan seyahat açıklaması

Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.
Yunan Bakanın ziyaretinde ilk defa gördük

Yunan Bakan'ın ziyaretinde ilk defa gördük

​AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

Mars'ta ilk uçuş denemesi

Mars'ta ilk uçuş denemesi

​NASA'nın helikopteri, ilk görevini başarıyla tamamladı.
Adana 41 derece!

Adana 41 derece!

​Sıcak, koronavirüsü unutturdu Adanalılar parklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.