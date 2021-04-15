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Ekonomi THY iki yıl sonra Boeing 737 MAX ile ilk uçuşunu yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY iki yıl sonra Boeing 737 MAX ile ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yolları (THY), ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alınmasının ardından TC-LCA kuyruk tescilli Boeing 737 MAX tipi uçağı, iki yıl aradan sonra Ankara'ya ilk seferini yaptı. ABD'li Boeing, ‘737 Max’ tipi yolcu uçakları 2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’da hatalı üretimden dolayı düşmüş, toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Haber Merkezi DHA
THY iki yıl sonra Boeing 737 MAX ile ilk uçuşunu yaptı
Boeing 737 MAX

THY uçak filosunda bulunan ve 2019 yılında meydana gelen uçak kazalarının ardından uçuşları askıya alınan Boeing 737 MAX tipi iki uçağı iki yıllık aradan sonra gökyüzü ile buluştu. Gerekli test uçuşlarının ardından TC-LCA kuyruk tescilli uçak bugün İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilen uçuşla ilk seferini yaptı. Ankara'ya yapılan uçuşta THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin de aralarında 96 yolcu yer aldı.

THY iki yıl sonra "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın yapacak
EKONOMİ
THY iki yıl sonra "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın yapacak
  • İki yıllık aradan sonra ilk seferini yapan 'Tokat' adlı TC-LCA kuyruk tescilli Boeing 737 MAX tipi uçak Ankara'ya gitmek üzere saat 10.10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu arada seferlere başlayacak olan diğer MAX tipi TC-LCE kuyruk tescilli uçağında önümüzdeki günlerde tarifeli uçuşlara başlayacağı öğrenildi.

Hatalı üretildiği için düşerek yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu: Boeing 737 Max'in kazaları için 2,5 milyar dolar tazminat
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Yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu

10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

  • Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı almışlardı.

737 Max’in Boeing’e faturası 2,5 milyar dolar: Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti
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