THY: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan İngiltere-Türkiye ve Danimarka-Türkiye seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.
Tek şart: Negatif test sonucu
Uçuşların yeniden başlatıldığını vurgulayan Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz." ifadelerine yer verdi.
✈️ İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.
Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir.
Lütfen seferlerimizi takip ediniz.
✈️ İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.
Uçuşlar geçtiğimiz yılın son ayında durdurulmuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıl aralık ayından İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelerİ kullanmıştı:
- "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."