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Ekonomi THY İngiltere ve Danimarkadan Türkiyeye uçuşlar açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

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THY: İngiltere ve Danimarkadan Türkiyeye uçuşlar açılıyor
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan İngiltere-Türkiye ve Danimarka-Türkiye seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Tek şart: Negatif test sonucu

Uçuşların yeniden başlatıldığını vurgulayan Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz." ifadelerine yer verdi.

Uçuşlar geçtiğimiz yılın son ayında durdurulmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıl aralık ayından İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelerİ kullanmıştı:

  • "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."

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