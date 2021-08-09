Ekonomi THY orman yangınlarıyla mücadele için iki helikopter kiralayarak OGMye teslim etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY orman yangınlarıyla mücadele için iki helikopter kiralayarak OGM'ye teslim etti

Türk Hava Yolları (THY), iki adet yangın söndürme helikopteri kiralayarak, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) kullanımına sundu. Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, iki ay kesin ve bir ay opsiyonlu kiralanarak bugün teslim alındı.

Haber Merkezi AA
THY orman yangınlarıyla mücadele için iki helikopter kiralayarak OGMye teslim etti
Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verilen helikopter

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken şirket de yangınlara müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verildi

Daha önce orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü’nün kullanımına sunuldu.

Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak bugün teslim alındı.

Üçüncü helikopter için görüşmeler sürüyor

Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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