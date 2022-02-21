Ekonomi THY rekor uçuş planlıyor 29 ülkede 47 şehre uçacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY rekor uçuş planlıyor: 29 ülkede 47 şehre uçacak

THY gelecek yaz Antalya, Dalaman, Bodrum-Milas ve İzmir’den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenleyecek ve Türkiye’yi bölgenin turizm merkezi konumuna taşıyacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY rekor uçuş planlıyor: 29 ülkede 47 şehre uçacak
​Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılının yaz sezonunda gerçekleştireceği turizm odaklı uçuşlarıyla ülke turizmine katkı sağlayacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, pandemi öncesinin en başarılı yılı olarak öne çıkan 2019 yılı yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen Türk Hava Yolları bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor.

Yurtdışı uçuşlarına 2020 yılı itibarıyla başlayan AnadoluJet de bu yaz kanatlarını ülke turizmi için açacak. Başarılı marka yurtdışındaki 39 noktadan Akdeniz ve Ege’deki tatil noktalarına haftalık 248 frekans uçuşla turist taşıyacak. Yaz dönemi için seyahat acentelerinden ve yolculardan gelen yüksek talepte Birleşik Krallık, Almanya, Lübnan, Rusya ve İsrail ülkeleri ön plana çıkıyor. AnadoluJet Almanya’da 8 noktaya 72 frekans, Birleşik Krallık’ta 2 noktaya 35 frekans, Lübnan’da 1 noktaya 24 frekans haftalık uçuş gerçekleştirecek. Ana marka Türk Hava Yolları ise En fazla direkt turizm uçuşunu Birleşik Krallık (46 frekans) ve Rusya’ya (22 frekans) düzenlemeyi planlıyor.

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