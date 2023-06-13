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Ekonomi

THY Teknik ile Emirates arasında uçak bakım anlaşması

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates ile filosunda yer alan 17 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacağına yönelik anlaşma imzalandığı belirtildi.

12:07 . 13/06/2023 الثلاثاء
AA
Anlaşma kapsamında, ilk uçağın bakımına temmuz ayında başlanması planlıyor.

Anlaşma kapsamında, ilk uçağın bakımına temmuz ayında başlanması planlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük uçak bakım-onarım hizmeti sağlayıcılarından biri olan THY Teknik AŞ ile dünyanın en büyük Boeing 777 filosuna sahip Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates arasında yeni bir uçak bakım sözleşmesi daha imzalandı.

Yeni anlaşma, taraflar arasında nisanda imzalanan 5 uçaklık bakım sözleşmesinin devamı olarak uygulamaya girecek.

Anlaşma doğrultusunda THY Teknik AŞ, Emirates'in filosunda yer alan 17 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Emirates Hava Yolları ile olan işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Nisan ayında imzaladığımız uçak bakım sözleşmesinin başarısını temel alan bu yeni anlaşma, yalnızca Emirates'in hizmetlerimize olan güvenini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda tarafların mükemmellik taahhüdünü de vurguluyor. Havacılık sektöründe yetkin bir bakım-onarım hizmeti sağlayıcısı olarak, kaliteli ve güvenilir hizmetlerimiz ile Emirates'in Boeing 777 filosu için işbirliğimize devam etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



#Türk Hava Yolları
#Emirates
#uçak bakım
#anlaşma
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