Ekonomi THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 248 destinasyona ulaştırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
THY temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
Arşiv

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 248 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Temmuz'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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