THY Türkiye'nin tanıtımı için reklam filmi çekti

Başrolde oyuncu Kerem Bürsin'in yer aldığı reklam filminde ülkenin tarihi, kültürel mirası ve sahip olduğu eşsiz güzellikler ile her köşesinin keşfedilmeye değer olduğu vurgulanıyor. Reklam filminin çekimleri, Türkiye'de dört farklı mevsimde yaşanan güzellikleri yansıtabilmek için Ağrı, Antalya, İzmir, Kars, Kayseri, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, İstanbul ve birçok tarihi noktada yapıldı.

Bazı sahnelerin çekimleri ise Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Çekimleri bir buçuk ay süren reklam filmi, hazırlık aşamaları ile 4 aylık sürede tamamlandı.

Filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlenirken, müziği ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyor.





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Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginlikleriyle dolu benzersiz bir yolculukta sizi nelerin beklediğini hayal edin. Şimdi bunların ötesine geçme zamanı…



İyi yolculuklar! @KeremBursin

#TürkHavaYolları pic.twitter.com/gUJ7HOGbp5 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) October 5, 2023

"Tarihi ve kültürel mirasımızı bu film ile anlatmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunun bilinci ile farklı mevsimlerdeki deneyimleri, tarihi ve kültürel mirasımızı bu film ile anlatmayı hedefledik. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak ünlü aktörümüz Kerem Bürsin ile yurt dışında da geniş yankı bulacağına inandığımız bu işbirliğini gerçekleştirmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.