THY yaklaşık 3 yıl aradan sonra Afganistan seferlerine başladı

"Türk Hava Yollarının uçuşlarına başlaması da bu güvenin en açık ve net simgesidir. Uçuşlarımızın yeniden başlaması hem ülkemiz hem Türk Hava Yolları ailesi hem de Afganistan için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Dünyada en çok noktaya uçan Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları aynı zamanda küresel düzeyde en iyi hizmet sunan hava yolu firmalarının başında geliyor. Türk Hava Yollarının Kabil'e ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hemen sonrasında gerçekleştirmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor."