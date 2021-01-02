Ekonomi THY zirveye uçuyor Avrupada en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY zirveye uçuyor: Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu

Türk Hava Yolları, başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. EUROCONTROL, Avrupa'da 2019 yılında günlük bin 331 uçuş ortalaması ile dördüncü sırada yer alan Türk Hava Yolları'nın 2020'de günlük 623 uçuşla ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporuna göre, 2019'da 11,1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa'da geçen yıl 6,1 milyon uçuş kaybı yaşandı. 2020 yılında Avrupa'da yaklaşık 5 milyon uçuş icra edildi. Havacılık sektöründeki iyileşmenin zaman alacağı bildirilen raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yaygınlaşmasıyla beraber Avrupa havacılığının olumlu yönde etkilenmesi ve istikrarlı bir ilerleme olması bekleniyor.

  • İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, 951 uçuşla geçen yıl Avrupa'da en çok sefer yapan havayolu olarak belirlendi.

Avrupa’nın en iyisi THY Cargo
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Avrupa’nın en iyisi THY Cargo

Pegasus 10. sırada

THY, söz konusu listede 2019'da günlük bin 331 uçuş ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken 2020 yılında ise 626 seferle ikinci sıraya yükseldi. Pegasus Havayolları, günlük 261 uçuşla 10. sırada yerini aldı. Öte yandan İstanbul Uluslararası Havalimanı geçen yıl günlük 504 sefer ortalamasıyla Avrupa'da beşinci havalimanı olarak listede yerini aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 339 seferle geçen yıl Avrupa'nın sekizinci en yoğun havalimanı oldu.

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THY koronavirüse rağmen rakiplerini sollayıp zirveye oturdu

Dünyanın en büyüklerinden olan çevreci hangar İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
FOTOĞRAF 11
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatının tamamlanarak, hizmete girdiği bildirildi. İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk üs bakım hangarları olarak havacılık sektörüne hizmet verecek olan hangarların Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük hangarlarından biri olduğu kaydedildi.
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Açıklamada 60 bin metrekare üzerine kurulan tesiste, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verilebileceği bilgisi yer aldı. Hizmete giren yeni üs bakım hangarlarının sürekli büyüyen ve gelişen sektörde THY'nin rekabet gücünü daha da artıracağı vurgulandı.
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Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacağı, enerji ihtiyaçlarının da güneş enerjisinden sağlanacağı bildirildi.
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Hangar ceplerinde kullanılan yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacağı belirtildi. Son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, hizmete alınan yeni hangarlarla ilgili şunları söyledi: Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., başarı hikayelerine bir yeni mihenk taşı daha ekledi. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın yeni havacılık merkezi olduğuna inanıyor ve burada sunduğumuz havacılık teknik hizmetlerimizi yaptığımız yeni yatırımlar ile çok daha ileri seviyelere taşıyoruz.
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Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımız ile önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanması ile 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz.
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Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada Çelikten kanatlarıyla devasa boyutları olan uçaklarımızın da ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. THY Teknik A.Ş. uçaklarımıza, konforlu ve güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük (60bin m2 kapalı alan) üs bakım hangarlarından birini inşa etti. Ülkemiz havacılığına hayırlı olsun ifadelerini kullandı
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Dünyanın en büyüklerinden olan çevreci hangar İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan üs bakım hangarı hizmete girdi. 60 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verecek hangarlarda uçak bakımları, onarımları ve revizyonları yapılacak. Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacak, enerji ihtiyaçları da güneş enerjisinden sağlanacak. Ayrıca, son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.
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