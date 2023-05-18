THY'den '19 Mayıs' kampanyası: Öğrencileri yüzde 50 indirimli uçuracak

Enflasyonun son 46 yılın en yüksek seviyesine çıktığı, kiralarda ise tüm zamanların rekorunun kırıldığı Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisine sahip İngiltere'de tablo giderek kötüleşiyor. Ülkede yaklaşık 11 milyon kişi faturalarını ödemekte zorlanırken, nüfusun yaklaşık yüzde 78’i ise giderlerinde bir şekilde kısıntıya gitmenin yolunu arıyor. Öte yandan İngiltere'de gıda yardımı alan kişi sayısı son bir yılda 3 milyona yaklaştı.