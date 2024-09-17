THY'den bazı Güney Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Güney Avrupa'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.
Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.