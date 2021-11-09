Ekonomi THYden Belarus uçuşlarıyla ilgili açıklama Haberler gerçek dışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Belarus uçuşlarıyla ilgili açıklama: Haberler gerçek dışı

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.

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Haber Merkezi DHA
THYden Belarus uçuşlarıyla ilgili açıklama: Haberler gerçek dışı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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