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Ekonomi

THY'den deprem bölgesi için yeni karar: Tüm biletlere iptal ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

07:56 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

THY, deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı.


THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "
28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz
." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.




#Türk Hava Yolları
#Bilet değişikliği
#THY
1 saat önce
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THY'den deprem bölgesi için yeni karar: Tüm biletlere iptal ve değişim hakkı
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