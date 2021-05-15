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Ekonomi THYden İngiltere kararı Uçuşlar durduruldu ne zaman başlayacağı belli değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den İngiltere kararı: Uçuşlar durduruldu ne zaman başlayacağı belli değil

Türk Hava Yolları, Türkiye - İngiltere arasındaki uçuşların geçici bir süreyle durdurulduğunu açıkladı. Şirket uçuşların ne zaman başlayacağını belirtmezken kargo uçuşlarının devam edeceğini aktardı.

Haber Merkezi AA
THYden İngiltere kararı: Uçuşlar durduruldu ne zaman başlayacağı belli değil
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THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

  • Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

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