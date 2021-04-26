THY'den 'kısıtlama' açıklaması: Biletlerde değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle ülke genelinde yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.
Buna göre, şehirler arasındaki seyahatlerde izin şartı aranacak ve yolculuk kapasiteleri yüzde 50 ile sınırlandırılacak.
"Yurt içi değişiklik talepleri ücretsiz"
Söz konusu açıklamanın ardından THY, daha önceden alınan biletler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerde uçak bileti olanlarla ilgili detaylar, genelge sonrası paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/9JGi6sAsG2
Yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/9JGi6sAsG2— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 26, 2021