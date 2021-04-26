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Ekonomi THYden kısıtlama açıklaması Biletlerde değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​THY'den 'kısıtlama' açıklaması: Biletlerde değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek | Kısıtlamada THY biletleri ne olacak? Sokağa çıkma yasağında uçak biletleri değiştirilir mi?

THY'den 'kısıtlama' açıklaması: Biletlerde değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurmasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) daha önceden alınan biletlere ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir." denildi.

Haber Merkezi Diğer
​THYden kısıtlama açıklaması: Biletlerde değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek | Kısıtlamada THY biletleri ne olacak? Sokağa çıkma yasağında uçak biletleri değiştirilir mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle ülke genelinde yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, şehirler arasındaki seyahatlerde izin şartı aranacak ve yolculuk kapasiteleri yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

"Yurt içi değişiklik talepleri ücretsiz"

Söz konusu açıklamanın ardından THY, daha önceden alınan biletler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerde uçak bileti olanlarla ilgili detaylar, genelge sonrası paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmaya geçiyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz' dedi.

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