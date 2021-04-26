THY'den 'kısıtlama' açıklaması: Biletlerde değişiklik talepleri ücretsiz gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle ülke genelinde yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, şehirler arasındaki seyahatlerde izin şartı aranacak ve yolculuk kapasiteleri yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

"Yurt içi değişiklik talepleri ücretsiz"

Söz konusu açıklamanın ardından THY, daha önceden alınan biletler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerde uçak bileti olanlarla ilgili detaylar, genelge sonrası paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/9JGi6sAsG2 REKLAM April 26, 2021

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak

OYNAT 02:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmaya geçiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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