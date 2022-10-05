Ekonomi THYden Orta ve Kuzey Avrupaya uçuş kampanyası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası

Türk Hava Yolları, Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler 5-15 Ekim tarihlerinde bilet satın alabilecek.

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Haber Merkezi AA
​THYden Orta ve Kuzey Avrupaya uçuş kampanyası: 2022 ucuz bilet fiyatı ne kadar?
THY'den Avrupa'ya ucuz bilet kampanyası.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, Orta ve Kuzey Avrupa'da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat olanağı sağlıyor.

  • Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 5-15 Ekim tarihlerinde satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-15 Mart 2023 tarihlerinde Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart'a 149, Basel, Viyana, Salzburg ve Zürih'e 169, Cenevre'ye 199, Londra'ya 209, Amsterdam, Lüksemburg ve Brüksel'e 246, Stockholm ve Oslo'ya 249, Helsinki'ye 269, Kopenhag, Birmingham, Edinburgh'a 279, Dublin'e 289, Göteborg ve Billund'a 299, Manchester'a 259 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

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Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

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