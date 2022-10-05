THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, Orta ve Kuzey Avrupa'da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat olanağı sağlıyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 5-15 Ekim tarihlerinde satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-15 Mart 2023 tarihlerinde Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart'a 149, Basel, Viyana, Salzburg ve Zürih'e 169, Cenevre'ye 199, Londra'ya 209, Amsterdam, Lüksemburg ve Brüksel'e 246, Stockholm ve Oslo'ya 249, Helsinki'ye 269, Kopenhag, Birmingham, Edinburgh'a 279, Dublin'e 289, Göteborg ve Billund'a 299, Manchester'a 259 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

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Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.