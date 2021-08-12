Ekonomi THYden sel felaketi sonrası ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den sel felaketi sonrası ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı

Türk Hava Yolları (THY) sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'a

(kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan yolculara ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanıdı.

Haber Merkezi DHA
THYden sel felaketi sonrası ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı
Arşiv

THY'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ile AnadoluJet uçuşlarına bilet alan yolculara bazı haklar tanındığı bildirildi.

Buna göre 11 Ağustos ve öncesinde bu şehirlere alınan biletler, 22 Ağustos tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak.

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THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni rezervasyonun 22 Ağustos 2021 tarihinden sonraki bir uçuşa yapılması durumunda, orijinal biletteki ücret sınıfında yer olması kaydıyla oluşacak ücret farkları tahsil edilecek olup rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri için ceza alınmayacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

İade talepleri; hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 22 Ağustos 2021 (dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri Türk Hava Yolları satış ofislerinden, biletin satın alındığı acenteler ve çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

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