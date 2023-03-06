THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı

"İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur"