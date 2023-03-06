|
Reklam
Reklam
Ekonomi

THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

17:47 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
THY uçağı (Arşiv)

THY uçağı (Arşiv)

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara
"anket doldurularak para kazanma şansı"
gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada,
"İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur"
ifadelerine yer verildi.


#THY
#dolandırıcılık
#Anket
8 dakika önce
default-profile-img
THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı
Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
Hatay'da yer alan sokak ve cadde tabelaları
Szalai: Valencia kesinlikle gol atacak
Whatsapp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği getiriyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.