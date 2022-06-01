THY'den yeni hizmet: Yolcular için internet uygulaması başlıyor

Türk Hava Yolları başlattığı 'kapıdan kapıya' sistemiyle yolcularına seyahatlerinin her anında kesintisiz internet hizmeti sunacak. Şu anda 131 uçağında sistemi devreye alan şirket, sistemi filosunda internet hizmeti sunduğu diğer uçaklara da kademeli olarak uygulayacak. Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında sunduğu internet hizmetini güçlendiriyor. 2011 yılından beri yolcularına uçak içinde internet hizmeti sunan şirket, 'kapıdan kapıya' internet hizmetiyle yolcularına seyahatlerinin her anında kesintisiz internet hizmeti sunacak. Daha önce uçak 3 bin metreye yükseldiğinde aktif olan internet servisi, yeni sistemle uçağın kapısının kapandığı anda başlayıp, varış meydanında kapı açıldığı ana kadar kesintisiz verilecek.

131 UÇAKTA DEVREYE ALINDI

Mayıs ayı sonu itibarıyla kapıdan kapıya sistemini 74'ü dar, 57'si geniş gövde olmak üzere toplam 131 uçağında devreye alan THY, bu sistemi filosunda internet hizmeti sunduğu diğer uçaklara da kademeli olarak uygulayacak.

REKLAM

YENİ TEKNOLOJİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni sunulan hizmet ile ilgili olarak "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uluslararası bağlantıları en kapsamlı şekilde sağlayan havayolu olarak internet kapsama alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bulutların üzerinde, misafirlerine yalnızca yer kürenin değil sanal dünyanın imkanlarını da en iyi şekilde sunan havayolu olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.