THY'den yurt içi bilet kampanyası: Belirli tarihler arasında satılacak

Bakan Kurum 'İstanbul Boğazı' hakkında konuştu: Yetki zaten İBB'de değil

Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin konuştu. Kurum, 'İBB'nin yetkisini alma gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü yetki zaten İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır.' dedi.