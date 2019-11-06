Ekonomi THYden yurt içi bilet kampanyası Belirli tarihler arasında satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den yurt içi bilet kampanyası: Belirli tarihler arasında satılacak

THY'den yurt içi bilet kampanyası: Belirli tarihler arasında satılacak

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 6-7 Kasım'da satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2019-30 Ocak 2020'de her şey dahil 99,99 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Haber Merkezi AA
Türk Hava Yolları kampanyası sınırlı sayıda koltuk için geçerli.
Türk Hava Yolları kampanyası sınırlı sayıda koltuk için geçerli.

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği kampanya ile yurt içi seferlerde 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla yolcularına uçuş imkanı sağlıyor.

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  • THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 6-7 Kasım'da satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2019-30 Ocak 2020'de her şey dahil 99,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

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Kapsam dışı seyahat dönemleri 17-19 Ocak olarak belirlenirken kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" adresinden ulaşılabilecek.

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