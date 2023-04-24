THY'nin ikram menüsünde çay 'Rize çayı' adıyla yer alacak

"Rize çayının THY menüsünde olması tanıtım çalışmalarına destek verecektir. Ülkemizde çay üretiminin yüzde 72'sini teşkil eden, dünyada üzerine kar yağan tek çay olan, içinde hiçbir kimyasal kullanılmayan, kendisine has aroması bulunan Rize çayına da anlam katacaktır. Coğrafi işaret tesciline uygun olarak Rize çayı adıyla sunulması bir doğrunun tespiti, tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, Rizelinin hakkının teslimi olacak ve tüm hemşerilerimizi mutlu edecektir."