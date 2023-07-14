THY'nin yarınki bazı Trabzon seferleri bakım çalışması nedeniyle iptal edildi

THY maaş zammı belirlendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava- İş) arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında THY çalışanlarının maaşlarına 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere % 20,77 oranında zam yapıldığını duyurdu. Peki THY ilave ikramiye verilecek mi? THY personeline kaç kez, ne kadar refah payı verilecek?