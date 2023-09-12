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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat reeskont kredi limitinin artırılmasını değerlendirdi: İhracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesine yönelik değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Pınar Görgü
10:22 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltildi.



Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikası çerçevesinde ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğunu vurguladı.


Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#kredi
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#ihracat
37 dakika önce
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