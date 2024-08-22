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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat TÜRKONFED heyetiyle görüştü

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetiyle görüşen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümede kilit rol oynadığını bildirdi.

17:29 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TÜRKONFED heyeti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TÜRKONFED heyeti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.


TÜRKONFED'in değerli görüşleri ve önerilerinden istifade edeceklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

  • "Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümemizde kilit rol oynamaktadır. Bakanlık olarak küresel ölçekte ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için çok yoğun çalışmalar yapıyor, çok sayıda strateji uyguluyoruz."


Ticaret Bakanı Ömer Bolat ithalattaki 'Temu' düzenlemesiyle ilgili konuştu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katıldı. Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu olan 'Temu' ile ilgili getirilen yeni ithalat düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, "Biz ihracatı Dünya Ticaret Kurallarına uygun olarak her hal ve şartta destekliyoruz. İthalat noktasında da zorunlu, gerekli ithalat zaten yapılıyor. Gümrüklerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Sadece ticaret kurallarına uymayan haksız rekabet oluşturan, yasa dışı şekilde Türkiye'ye mal sokmaya çalışan, değerinden düşük ithalat yapmaya çalışan, menşei saptırmaya çalışan ithalata yönelik de etkin dış ticaret politikası tedbirleri uyguluyoruz. 12 ayda 38,8 milyar dolar dış ticaret açığımız azaldı. 121 milyar dolardan 82,5 milyar dolara geriledi. Son 12 ayda. Göreceksiniz bizim yıllık cari açığımız 20 milyar dolar veya altına inecek." ifadelerini kullandı.


#Süleyman Sönmez
#Ömer Bolat
#TÜRKONFED
#Ticaret Bakanlığı
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