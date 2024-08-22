Ticaret Bakanı Bolat TÜRKONFED heyetiyle görüştü

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katıldı. Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu olan 'Temu' ile ilgili getirilen yeni ithalat düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, "Biz ihracatı Dünya Ticaret Kurallarına uygun olarak her hal ve şartta destekliyoruz. İthalat noktasında da zorunlu, gerekli ithalat zaten yapılıyor. Gümrüklerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Sadece ticaret kurallarına uymayan haksız rekabet oluşturan, yasa dışı şekilde Türkiye'ye mal sokmaya çalışan, değerinden düşük ithalat yapmaya çalışan, menşei saptırmaya çalışan ithalata yönelik de etkin dış ticaret politikası tedbirleri uyguluyoruz. 12 ayda 38,8 milyar dolar dış ticaret açığımız azaldı. 121 milyar dolardan 82,5 milyar dolara geriledi. Son 12 ayda. Göreceksiniz bizim yıllık cari açığımız 20 milyar dolar veya altına inecek." ifadelerini kullandı.