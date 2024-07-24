Ticaret Bakanı Bolat'tan enflasyon mesajı: Ciddi bir azalış göreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bolat, yılın 7 aylık döneminde 70 bin 600 firmanın denetlendiğini belirtti. Bu kapsamda 1 milyara yakın para cezası verildiğini söyledi.
TRT Haber özel yayınında konuşan Bakan Bolat, "Ekiplerimiz sürekli sahada, denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bu yılın ilk 6 ayı yüzde 2'lik bir artışla ihracatımız 125,4 milyar dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 8,5'luk bir gerileme oldu. Bu yılın sonu itibariyle OVP'de hedef 267 milyar dolar ihracattı. İlk 6 verilerinde ve beklentilerimiz inşallah dış ticaret açığımızı 106 milyar doların altında kapatmamızı mümkün kılacak. Dış ticaret açığında 35 milyar dolar azalma sağladık, cari işler açığında ise 32 milyar dolar azalma sağladık müjdesini verebiliriz.
Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm göstergelerinde olumlu yükseliş var. Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz.
Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Mal ve hizmet ihracatının artması, istihdamın artması, ülkemizin döviz kazanması demek.
Ticarette Schengen vizesi sorunu
Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı. Fakat AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadı. AB Komisyonu, 'En çok vize Türkiye'ye verildi' diyor. Biz de kendilerinden hep şunu istedik. Biz aday ülkelerden birisiyiz. Tüm aday ülkelere vize kolaylığı sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu kolaylığın sağlanması gerekiyor. Kendilerinden isteğimiz şu oldu; uzun süreli ve çok girişli olması biriken vize talebini azaltacaktır. Özellikle iş insanları, nakliyatçılar, öğrenciler ve akademisyenlerin vize prosedürlerinin hızlandırılması gerekiyor. Brüksel'de vize konusuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Ticaret yapıyoruz, Gümrük Birliği içindeyiz, iş insanlarının ve diğer herkesin büyük önem taşıyor. Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor.
İhracat-ithalat dengesi
Ülkemizde enflasyonla mücadelenin ana sorumluluğu Hazine ve Maliye Bakanlığındadır. Gerekli yetkileriyle bu mücadelenin orkestra şefliğini yapar. Diğer bakanlıklar da bu mücadeleye katkı verir. Ticaret Bakanlığı gerekli denetimleri sağlayarak ve cezalandırarak bu mücadeleye katkı sağlıyor. Bakanlık olarak biz Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın ilişkiler sağlıyoruz. Eğer işin ucunda arz sıkıntısı varsa mevcut üretime ihracat kotası getirerek içeride mal arzı olmasını sağlarız. Eğer üretim fazla ise ihracat kanalları açıktır. Tarım Bakanlığı isteği üzerine ithalat kanalını da açarız. Vatandaşı mağdur etmemek için gerekli dengeyi kurarız.
Zeytin ve ayçiçekte üretim kaybı vardı. Biz ayçiçekte tohum ve ham yağ ithalatını açarak 4-5 aylık boşluğu sağlamaya çalıştık. Zeytinyağı geçen sene ihracatı çok iyidi. İçeride fiyatların yükseldiğini görünce dökme ve varili yasakladık. Domateste de bu tip denge oluşturduk. Tavuk etinde de ihtaç kotasını aylık 10 binle sınırlandırdık. Tavuk fiyatlarının düşmesini sağladık. Sofralarımızın temel ürünlerinden soğan ve patateste de spekülasyona müsaade vermemek için stoklama yapıldı. Yani biz bakanlık olarak 1,5 milyar dolarlık ihracat gelirini feragat ettik. Önemli olan vatandaşlarımızın ürünleri hem bolca hem de uygun fiyatla tüketebilmelerini sağlamak.
Fahiş fiyatla mücadele
Salgınla olay bitmedi. Rusya-Ukrayna savaşı patladı, doğalgaz fiyatı 4 katına çıktı. Elektrik fiyatları arttı, gıda fiyatları uçtu. Niye? İkisi de büyük tarım ülkesiydi. Bunlar olumsuz gelişmeler oldu. Geçen yıl ise tarihin en büyük deprem felaketlerini yaşadık. Türkiye toprağının yüzde 13-14'ünü ortada bırakamayız. Orayı ayağa kaldırmamız lazım.
Aynı şey emlak piyasasında da oldu. Fiyat şişiren, manipülatif işlem yapanları tespit ederek gerekli cezalar verildi. Yetki belgeleri iptal edilen oldu. Reklam Kurulumuz gerekli cezaları da sağlıyor. Market-raf fiyat farkı denetimlerini sağladık.
"1 milyar liraya yakın ceza kesildi"
Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelik getirdik. Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında.
Vatandaşlar şikayetlerini nereye yapabilir?
Sosyal medya fenomenlerinin reklamları
Reklam Kurulumuz tespit edilen veya şikayet edilen reklamları değerlendiriyor. Ürün veya müşteri aldatmaları tespit edilirse ciddi cezalar veriliyor. Kanun tasarısında cezaların 10 katına çıkarılması teklifi de var. İnsanları aldatma çabası içinde olanlara izin vermeyeceğiz.
Gümrüklerde sıkı denetim
Gümrüklerde 17 bin mesai arkadaşımız var. Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü. İki ekibimiz de görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Bir söz vardır 'Hudut namustur' diye. Gümrükler de ekonomimizin namusudur. Gümrüklerde işlem hacmi 620 milyar dolar.
Diğer ülkelerin gümrük işlemleri, hızlı çalışmanın göstergelerinden birisidir. Biz yeri gelir komşu ülkeleri hızlandırmak için iletişime geçeriz. Riskli ve tehlikeli ürünlere karşı kontrolümüz vardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın istediği TSE incelemesi vardır. Menşei saptırması yapılıyor mu? Gösterilen fiyat gerçeği karşılıyor mu? Biz hepsinin incelemesini yaparız. Dürüst ve namuslu şekilde ithalat ve ihracat yapanlarda hiçbir sorun yok. Bizim ekiplerimizin işleri kurallara uymayanları tespit etmektir.
Son 1 yıl içinde 35,5 milyar lira değerinde kaçak ürün yakalandı.
"İlk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdük"
Faizlerin düşürüldüğü, istihdamın maksimum düzeyde olduğu, işsizliğin azaldığı büyüme yakalamaktır önemli olan. Bu sene ilk çeyrekte 5,7'lik büyüme sağladık. Bu tempoya devam etmeye çalışacağız. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 50 ve altına getirdiğimiz zaman gelecek yıl daha iyi bir sürece gireceğiz. Piyasadaki faizler hızla azalma eğilimine girdi. Merkez Bankası'nın politika faizinin altına gerileyecek.
"AB en önemli ticaret ortağımız"
Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. 1996'dan bu yana 28 yıl geçti. 23 tane serbest ticaret anlaşmamız yürürlükte. Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletmek istiyoruz. Gümrük Birliği AB ile yaklaşık 210 milyar dolarlık ticareti kapsar. AB'nin 2026 yılı başında karbon vergisi uygulaması başlayacak. AB ile mali ve teknik iş birliği talep ettik, kabul ettiler. AB'ye diyoruz ki 'Gelin Gümrük Birliğini' güncelleyelim. Olumlu rapor verildi. Konsey işi biraz öteledi. AB Komisyonu bir yol haritası çıkarıyorlar. Ümit ediyoruz ki Macaristan'ın dönem başkanlığında AB Konseyi bu müzakereleri başlatır.