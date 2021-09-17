Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muştan önemli açıklama Tespit edersek yaptırımları çok ağır olur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklama: Tespit edersek yaptırımları çok ağır olur

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyatlarla ilgili "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret." diye konuştu. Otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyleyen Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Mehmet Muştan önemli açıklama: Tespit edersek yaptırımları çok ağır olur
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklama yaptı.

Market ve hallerdeki fiyat artışları mercek altında. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.

Hal kanunu ile ilgili Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.

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Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

İkinci el arabalarla ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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