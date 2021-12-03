Ekonomi Ticaret Bakanı Muş İhracatta yıllık hedefi 11 ayda aştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Muş: İhracatta yıllık hedefi 11 ayda aştık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kasım ihracatının % 33,4 artışla 21,5 milyar dolara çıktığını açıkladı. Son 12 ayda 221 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak-kasım döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8’e yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Muş: İhracatta yıllık hedefi 11 ayda aştık ​
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Türkiye’nin kasım ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 11 ayında ihracat, yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolar oldu.Son 12 ayda 221 milyar dolarlık ihracatla da yıllık hedefi olan 211 milyar doları bir ay kala aşılmış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçısı, kasım ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 11 ayı ihracat rekorları kırdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

24 SEKTÖRDE YÜKSELİŞ

Kasım ayında sektörler performansını incelediğimizde ise; önceki yılın aynı ayına göre, 24 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüldü.

2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv ilk sırada yer alırken, 2,4 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler ikinci, ve 2 milyar dolara ulaşan Çelik sektörü ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise,geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını 968 milyon dolar artıran Mücevher, 840 milyon dolar artıran Çelik ve 768 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler firmalarında yaşandı.

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Arşiv

BİN 800 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

215 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran dış ticaretin öncü kuvveti 166 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. 72 il dış satımı yükseltirken, 11 şehir tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Geçtiğimiz ay 1800 firma, ilk kez ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan 17 bin firma, Türkiye’ye 3,1 milyar dolar değer kattı. Birim ihracat değeri, kasımda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi. 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

188 ÜLKEYLE TL İLE TİCARET YÜZDE 53 ARTTI

Kasım ayında Türk Lirası ile 188 ülkeye yapılan ihracat yüzde 53 arttı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır” dedi.

Muş, ihracatçıların dünyada sınırların açılıp kapanması, talep ve fiyatlarda dalgalanmalar yaşanmasına rağmen çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: “İhracatımızdaki bu başarıyı önemsiz göstermek için çaba sarf edenleri üzülerek görmekteyiz. Neredeyse ihracatın aslında ülke için faydalı olmadığını söyleyecek noktaya gelmiş durumdalar. Onlar bizi eleştirmek isterken, böylesine zorlu bir ortamda ekonomimize katkı sağlayan iş insanlarımıza büyük haksızlıklar yapılmaktadır. İhracatta kamu ve özel sektör iş birliğiyle yakalanan bu üstün performansı sadece döviz kuruna bağlamak sığ bir yaklaşımdır.”

Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
EKONOMİ
Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor

KARŞILAMA ORANI YÜZDE 83'Ü AŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasımda gerçekleşen 48,3 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğuna da işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir. İthalat ve dış ticaret açığında enerji ithalatının etkisi görülmektedir. Keza, enerji hariç bakıldığında, kasımda ithalatımız 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80’e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir. Karşılama oranımız, geçtiğimiz yıla göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8’e yükselmiş, enerji hariç yüzde 98,3 olmuştur.”

İsmail Gülle
İsmail Gülle

KÜRESEL TALEBİN YÖNÜ TÜRKİYE

İhracattaki artışın yaklaşık yüzde 60’ının küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklandığını tespit ettiklerini dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Özellikle, Tekstil, Hazırgiyim, Kimya, Demir-Çelik ve Makine sektörlerinde bu dönüşümden dolayı çok ciddi artışlar söz konusu. Türkiye enerji altyapısıyla veuygun girdi maliyetiyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Başta enerji yoğun sektörler olmak üzere tüm sektörlerimizde, ülkemize ciddi bir talep kayması söz konusu."

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