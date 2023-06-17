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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2023'te 385 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'te 385 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin olduğunu, dünya ekonomisinde söz sahibi olan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

14:47 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ömer Bolat

Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.


Bakan Bolat ihracat hedeflerinin 2023 yılı için 385 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin 'Made in Türkiye' imajını daha da pekiştirmek olduğuna da vurgu yapan Bakan Bolat, ''Dünya ekonomisinde söz sahibi olan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


'İş dünyası ile mutlak bir istişare içerisinde olacağız'

TİM toplantısı öncesi MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katılan Bakan Bolat, "İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.


Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi verdi.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'nda sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerini dinlediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:"İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde istişarenin önemine dikkati çekerek, iş dünyamızla mutlak bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz."



#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Türkiye İhracatçılar Meclisi
#TİM
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